フィギュアスケート女子フリーは日本時間１９日未明にフリーが行われる。坂本がＳＰで使用した「Ｔｉｍｅ ｔｏ Ｓａｙ Ｇｏｏｄｂｙｅ」を歌うサラ・ブライトマンが同１８日、自身のＸに新規投稿。「カオリに心からのエールを送ります」とつづった。

団体戦のＳＰ時にも自身の思いをつづっていたブライトマン。２位発進となったＳＰから一夜明け、「昨日、２０２６年冬季オリンピックで、日本人フィギュアスケーターの坂本花織が、再び『Ｔｉｍｅ ｔｏ Ｓａｙ Ｇｏｏｄｂｙｅ』に合わせた驚くべきショートプログラムを披露しました」とつづり、「力強さと正確さ、そして感情を込めて滑る彼女のパフォーマンスは、その象徴的な楽曲に新たな次元をもたらしました」と楽曲に合わせた美しいスケーティングをたたえた。

その上で「彼女が女子フリーに備える中、私たちはカオリに心からのエールを送ります」と記したブライトマン。坂本は今シーズン限りで第一線を退く意向を表明しており、１９日未明のフリーが五輪最後のスケーティングとなる。

フリーにはＳＰ首位の中井亜美、２位の坂本花織、４位の千葉百音と日本勢３人が最終滑走グループに入っている。３位は世界王者のアリサ・リュウで、表彰台独占へ大きな期待がかかる。