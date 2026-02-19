ガールズグループHearts2Heartsが、初のファンミーティングで新シングル「RUDE！」を公開する。21日から2日間、ソウル市内で「2026 Hearts2Hearts FANMEETING」を開催し、ステージ上で新曲の舞台を披露する。

昨年2月にデビューした同グループがファンミーティングを開催するのは今回が初めて。新曲「RUDE！」は、決められたルールに縛られないやんちゃな子どもたちのかわいらしい反抗を表現している。

韓国メディアのスポーツソウルは18日「新曲の振り付けは、前作『FOCUS』で幻想的なハーモニーをみせた振付師が再びディレクションを担当した。多人数（8人）グループの利点を生かした華やかな動線の変化やユニットダンスはもちろん、定評のあるキレキレのシンクロダンスを一段階アップグレードしたステージの完成度を予告した」と報じた。

公開されているティザー画像では、メンバーがハートの鉢植えを持ち、明るく、楽しそうな雰囲気を出している。ミニチュアの村を背景にした軽快なムードは、今回の新曲が持つ色彩を示し、期待を高めている。

19日には所属するSMエンターテインメントのYouTube（ユーチューブ）、SMTOWNチャンネルなどで「RUDE！」ミュージックビデオのティザー映像を公開する。翌20日に各種音楽配信サイトで配信される。