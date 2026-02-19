LES SIXが2026年秋冬コレクションを発表。サーカスの見世物として提示された、現実と虚構のあわい
LES SIX（レ・シス）は、東京都立川の木下大サーカス立川立飛 特設会場にて、2026年秋冬コレクションを発表しました。夜のテントは薄明かりに包まれ、静寂の中に浮かび上がるその空間は、一般的に想起される華やかなサーカスとは異なる、どこか不穏な空気を漂わせていました。
Courtesy of LES SIX
会場内は全体的に暗く、ところどころに配置されたネオンが舞台を照らします。その光は観客の視界を断片的に切り取り、現実と虚構の境界を曖昧にします。ショーの幕開けとともに二人の道化師が登場し、観客に向けて笑顔とリアクションを送りながら拍手を促します。それまでの静かな緊張は、わずかな時間の中で別の表情へと移ろいました。
Courtesy of LES SIX
続いて、木下大サーカスの象徴的な演目である「グローブ・オブ・デス」が姿を現します。直径約7メートルの球体状の鉄かごの中を、3台のモトクロスバイクが高速で駆け巡るその光景は、空間全体に振動と排気の匂いを残しながら、観客の感覚を一気に引き込みます。その余韻の中で、コレクションは静かに始まりました。
Courtesy of LES SIX
登場したモデルたちは、頭部にラップを巻き、唇を強調した歪んだピエロのメイクを施しています。顔の表情は曖昧に処理され、個々の人物としてではなく、ある種の匿名的な存在として空間に現れます。パープルのロングコートや構造的に再構成されたシャツ、ダイヤパターンのコートなど、それぞれ異なる衣服が提示されながらも、そこには共通して「役割」としての身体が示されていました。
Courtesy of LES SIX
ショーの終盤、再び道化師が登場し、静かにフィナーレを迎えます。それは、始まりと終わりが循環するかのような構成であり、この空間そのものが一つの見世物として完結した瞬間でした。
LES SIXは今回、衣服そのものを説明するのではなく、見世物として構築された空間の中で、存在と役割、そして現実と虚構の関係性を提示しました。木下大サーカスという場所で行われたこのショーは、ファッションショーであると同時に、一つの体験として観客の記憶に刻まれるものでした。
Courtesy of LES SIX
Courtesy of LES SIX
Courtesy of LES SIX
Courtesy of LES SIX
Courtesy of LES SIX
Courtesy of LES SIX
会場内は全体的に暗く、ところどころに配置されたネオンが舞台を照らします。その光は観客の視界を断片的に切り取り、現実と虚構の境界を曖昧にします。ショーの幕開けとともに二人の道化師が登場し、観客に向けて笑顔とリアクションを送りながら拍手を促します。それまでの静かな緊張は、わずかな時間の中で別の表情へと移ろいました。
続いて、木下大サーカスの象徴的な演目である「グローブ・オブ・デス」が姿を現します。直径約7メートルの球体状の鉄かごの中を、3台のモトクロスバイクが高速で駆け巡るその光景は、空間全体に振動と排気の匂いを残しながら、観客の感覚を一気に引き込みます。その余韻の中で、コレクションは静かに始まりました。
Courtesy of LES SIX
登場したモデルたちは、頭部にラップを巻き、唇を強調した歪んだピエロのメイクを施しています。顔の表情は曖昧に処理され、個々の人物としてではなく、ある種の匿名的な存在として空間に現れます。パープルのロングコートや構造的に再構成されたシャツ、ダイヤパターンのコートなど、それぞれ異なる衣服が提示されながらも、そこには共通して「役割」としての身体が示されていました。
Courtesy of LES SIX
ショーの終盤、再び道化師が登場し、静かにフィナーレを迎えます。それは、始まりと終わりが循環するかのような構成であり、この空間そのものが一つの見世物として完結した瞬間でした。
LES SIXは今回、衣服そのものを説明するのではなく、見世物として構築された空間の中で、存在と役割、そして現実と虚構の関係性を提示しました。木下大サーカスという場所で行われたこのショーは、ファッションショーであると同時に、一つの体験として観客の記憶に刻まれるものでした。
Courtesy of LES SIX
Courtesy of LES SIX
Courtesy of LES SIX
Courtesy of LES SIX
Courtesy of LES SIX