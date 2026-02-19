ノルディックスキー複合の最終種目となる団体スプリントが１９日、イタリア・プレダッツォジャンプ競技場、テーゼロ距離競技でそれぞれ行われる。

同種目は前回２２年北京五輪まで行われていた４人制から２人制に変わり、今大会で初実施される。２０１２年からＷ杯、２０１３年からは世界選手権でも行われており、２０１７年世界選手権で渡部暁斗、弟の善斗で臨み銅メダルを獲得している。

出場は各国２人で今大会の日本は、今季限りで引退を表明している渡部、山本涼太で出場する。前半飛躍（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）を１回ずつ飛び、２人の合計得点をタイム差に換算し、そのタイム差で後半距離（７・５キロ）を行う。距離は１・５キロのコースを２人交互に５周し、７・５キロを走る。

４人制（４人でリレー形式で２０キロ）とは違い、２人で交互に短い距離を走るため、レース展開は高速になり、スピードに加えて持久力も求められる上、高い戦術も要求される過酷なレース。特に距離が行われるテーゼロ距離競技場のコースは起伏が激しくより走力が重要なカギを握る。

渡部は今季１０月に引退を表明してから常に「２月に季節外れの桜の花を咲かせたい」と話して、ラスト五輪にかけてきた。ノルウェー、ドイツ、オーストリアの３強が強敵だが、ジャンプでリードする日本が距離でどこまで食い下がれるか注目だ。