スノボ金・戸塚優斗選手、ミセスの大ファン “好きな3曲”明かす【ミラノ・コルディナ冬季五輪】
ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した日本代表の戸塚優斗選手（24）が、18日放送のTBS系『Nスタ』（毎週月〜金 後3：49）に生出演。大ファンというMrs. GREEN APPLEについて語った。
【写真】ミセス大森元貴に“似てる！”ファンの声も…スノボ金・戸塚優斗選手オフショット
好きなアーティストは、Mrs. GREEN APPLEと自己紹介。ミセスをきっかけにネイルも意識するようになり、「自爪はテンションが上がらない」「かわいい色が好き」「今回は金メダル取りたいという気持ちもあって、指に金色を入れた」「親指の部分に（ミセスの）ロゴを入れている」などと説明した。
「音楽は何を聞いている？」という質問に、好きな曲として「愛情と矛先」、つらい・やめたくなった時に「ケセラセラ」、テンションを上げたいときに「ANTENNA」を挙げた。
また「愛情と矛先」について、「本当にどの曲も好きなんですけど、歌詞の最後に『大丈夫だよ、安心して』って言ってくれる場所があって。そこがすごく自分の頑張ってるときに支えてくれるというか、『行けるぞ』ってなる部分なので」と説明した。
なお競技中は、「板の雪と擦れる音」などを聞くために音楽は聞かないが、「練習中はリラックスするために聞いて出発前とかは聴くようにしてます」と語っていた。
