ミラノ・コルティナ五輪で、「ＴＯＫＩＯインカラミ」の名前が存在感を示している。今回の五輪では８人の契約選手が出場し、うち３選手が今大会のメダリストに。第１３日終了時点で、既に６つのメダルを獲得している。フィギュアスケート女子の中井亜美（１７）も、ショートプログラム（ＳＰ）で７８・７１点を記録して首位に立っており、浅田真央さんの１９歳を超えて日本女子最年少でのメダル獲得に期待がかかっている。

「ＴＯＫＩＯインカラミ」は企業名ではなく、母体であるイフイング株式会社（東京都中央区）のブランド名。海外市場の拡大と日本の美容産業を世界に発信するため、五輪で活躍するアスリートの支援を行っている。フランスのスケート連盟のオフィシャルスポンサーを務めるなど、国際大会のスポンサーも多く務めている。

選手の所属先になり始めたきっかけは２１年７月。たまたまテレビ朝日の「報道ステーション」で平野歩夢の特集を目にした冬広應尚（まさなお）社長が、平野歩の誠実に競技に打ち込む姿勢などに衝撃を受け、所属契約の交渉を開始。アスリートで同社初の所属選手になると、多くの選手が平野歩の後を追って契約した。

平野歩から始まった縁もあり、同社のスノーボード部には現在８人が在籍。ミラノ五輪にはうち６人が出場し、長谷川帝勝（たいが・男子スロープスタイル銀）と村瀬心椛（ここも・女子ビッグエア金、女子スロープスタイル銅）がメダルを獲得した。スピードスケート部の高木美帆も今大会だけで３つのメダルを手にし、五輪通算では日本女子史上最多の１０個目となった。

◆ミラノ五輪代表のＴＯＫＩＯインカラミ契約選手 スノーボード部からは平野歩夢、長谷川帝勝、荻原大翔、村瀬心椛、工藤璃星（りせ）、清水さらの６人。スケート部スピードスケート部門からは高木美帆、フィギュアスケート部門からは中井亜美。

◆ＴＯＫＩＯインカラミ契約選手のミラノ五輪メダリスト 長谷川帝勝（男子スロープスタイル銀）、村瀬心椛（女子ビッグエア金、女子スロープスタイル銅）、高木美帆（５００メートル銅、１０００メートル銅、団体パシュート銅）