22日からオンエアされるサントリーコーヒー「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」の新TVCMに俳優の役所広司（70）、杉咲花（28）、河合優実（25）が出演。宇宙人ジョーンズの「地球調査シリーズ」第95弾となる今回のCMは、大作映画の予告編のような映像に仕上がっている。

【映像】“自分専用”にしたいものを笑顔で話す杉咲花

杉咲花は「今までのシリーズからよりトリッキーさが増している。例えば自分のことで言うと、毎カットごとに衣装が全然違ったりして、一体どんな仕上がりになるんだろうと思った」と語った。

河合優実は「架空の映画の予告編をテーマにしているということで、間が描かれていないのに、抜粋して撮っていく感じがすごく新鮮だった。『なんで私は水で濡れているんだろう？』とか『私は誰を倒しているんだろう？』ということを自分の頭の中で補完しながら楽しんでいた」と話した。

また、CMにちなみ、“自分専用”にしたいものを聞かれた役所と杉崎は次のように明かした。

役所「渋滞を避けるために川を走って（みたい）。川は渋滞がないので、川を走るボートみたいなものがあるといいなと思う。ボートがあれば（渋滞も）全然平気なのにと思う」

杉咲「天気を自分で選べたらいいのになと思う。晴れた日は気分も上がるし、元気が出るので、晴れを自分専用にしたい。家の中に1日いる日はたまに、雨などを降らせてみようと思う」

（『ABEMA Morning』より）