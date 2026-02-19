退場の際の振る舞いが問題に…セビージャ指揮官、7試合のベンチ入り禁止処分が科される
セビージャを率いるマティアス・アルメイダ監督に長期の出場停止処分が下されたようだ。18日、大手メディア『ESPN』が伝えている。
セビージャは14日に行われたラ・リーガ第24節でアラベスと対戦し、1−1のドローに終わっていた。しかし、85分に判定に抗議したことでアルメイダ監督にレッドカードが提示されると、同監督はしばらくピッチを後にせず。その後、主審に改めて退場を促されると、主審に退場理由を尋ねるなど引き下がらない姿勢を見せ、数分間試合が止まる事態となっていた。
これを受け、スペインサッカー連盟（RFEF）はアルメイダ監督に7試合のベンチ入り禁止処分を下した。その内訳は、審判への侮辱と無視で3試合、審判団への苦情申し立てで2試合、退場処分後にすぐに退席しなかったことで1試合、公共の秩序を乱したことで1試合となっている。
なお、セビージャとしてはこの処分が過剰と感じており、不服申し立てを行う意向であることも伝えられている。
