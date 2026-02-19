Snow Man佐久間大介、メンバー間のプレゼント事情明かす「みんなで愛を循環している」岩本照との“毎年恒例”やり取りも
【モデルプレス＝2026/02/19】Snow Manの佐久間大介が19日、都内で開催されたメルペイ「好きを楽しむ。メルカード」新CM発表会に出席。メンバーとのプレゼント事情を明かした。
【写真】スノ佐久間、純白衣装×メンカラ取り入れた艶やかコーデ
自身を推してくれるファンはどんな存在なのかと質問された佐久間は「本当に支えですね」と返答。「Snow Manっていうグループをやっているんですけど、僕たちSnow Manってファンからすると、僕たちが推しだから支えだって言ってくれるんですけど、ファンに支えられている僕たちなので。お互いに推し合っている気持ちなのかなって思いますね」と感謝の気持ちを語った。
最近買ったものを問われると「好きなアニメのフィギュアを買いまして。可愛くてしょうがないですね。最近のフィギュアって、予約してから1年後に届いたりするんです。だいたい忘れた頃に届くプレゼントだと思っているので『うわ、なんだろうこれ！？』と思って開けたら『可愛い！』みたいな」と返答。また「写真を撮ろうとするんですけど、うちの猫たちが。ツナとシャチっていう猫ちゃんがいるんですけど、2人とも絶対に新しい嫁に対して挨拶しに来るんですよ。それが可愛いなと思っていますね（笑）」と自宅での様子を紹介した。
メンバー同士で何かを贈り合ったりすることがあるか聞かれると「メンバーの中で、洋服をあげたりするっていうのは、結構ありましたね。渡辺（翔太）が、結構買って満足するタイプで。買ったのに全然着ていない服とか、アクセサリーとか、めっちゃあったんですよ。靴とか。それを見つけたらしくて。断捨離した時に。『これ、阿部（亮平）ちゃんに似合うと思うんだよね』って言って、洋服を普通に楽屋であげてて。阿部ちゃんはそれを見て『え！いいじゃん！もらうわ！』って言って普通にもらっている（笑）」と告白。自身の場合は、メンバーの誰かに似合いそうだと思ったものを買ってプレゼントすることがあるといい「前にラウールに、サングラスをあげたり。物を見て『こいつに！』っていう想像ができたら、それは買うようにしていますね」と語った。
さらに、岩本照とのやり取りについて「誕生日に照に物をあげた時に、みんなで1個をあげるんですけど、個人でもあげたりとか、たまにあるんですよ。僕の場合は思いついちゃったり。そこから照は、毎年僕に個人でプレゼントをくれるんですよ。それが嬉しくて。いつもTシャツをくれて。Tシャツをあんまり買わないから、すごく嬉しいんですよね。毎回大事に着ています。でも前にシミを作っちゃって。すげーショックで。死ぬほどシミ取りを検索して、綺麗になりまして。良かったなと思うんですけど（笑）。みんなで愛を循環しているなと思いますね」と明かしていた。（modelpress編集部）
