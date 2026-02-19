本田真凜“りくりゅう”金メダルに感激「何回も映像を見返している」女子フィギュアには期待寄せる
【モデルプレス＝2026/02/19】プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が19日、都内で行われた「miness プチまゆ用」発売記念メディア発表会に、ヘアメイクアップアーティストの夢月とともに登壇。ミラノ・コルティナ五輪で活躍中の日本選手についてコメントした。
フィギュアスケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと、木原龍一、三浦璃来のペアについて聞かれた本田は、「本当に感激しました。何回も映像を見返している。（感激したところは）すべてですが、絶対的な信頼関係とか、ああいう状況でジャンプを成功させるのがすごくて。リアルタイムで見ていましたが、あれから映像を何回も見返しています」と感激した様子で「おめでとうと言いたいです」と偉業を祝福した。
また、日本時間20日には、フィギュアスケート女子シングルフリーが行われる。ショートではトップに五輪初出場の17歳・中井亜美、2位に今季限りで引退を表明している坂本花織、4位に千葉百音がつけており日本勢が表彰台独占の可能性もあるが、本田は「すごく楽しみ。ずっとあの時間帯まで起きて見ているので、しっかり応援したいです」と期待を寄せた。
なお、この日は純白のロングドレス姿で登場した本田。商品にまつわる「眉毛」に関するトークを展開した。（modelpress編集部）
