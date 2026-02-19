トップ3独占の日本勢と明暗クッキリ…アジアで低迷する韓国勢　元国内王者は2季連続敗退の屈辱【ACLE】

今回も、Kリーグのビッグクラブはアジアの舞台でプライドを守れなかった。

2025-2026シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）東地区リーグステージ全日程が終了した。ラウンド16に進出した韓国Kリーグ勢はFCソウルと江原（カンウォン）FCの2チームだ。

FCソウルは2勝4分2敗（勝ち点10）で12チーム中7位、江原は2勝3分3敗（勝ち点9）でボーダーラインの8位に入った。一方、蔚山（ウルサン）HDは江原と同じ勝ち点、同じ得失点差だったが、総得点で劣り9位で敗退となった。

蔚山の敗退は昨季の不振と重なる。2022〜2024年にKリーグ1（1部）3連覇を達成したウルサンは2025年のKリーグ1で12チーム中9位に沈んだ。シーズン中は2度の監督交代が行われ、最終盤まで残留争いを繰り広げるほど、チーム状況は悪かった。

Kリーグの2026年シーズン開幕に向けては、現役時代にヴェルディ川崎（現・東京ヴェルディ）でもプレーしたキム・ヒョンソク監督を招へい。今年最初の公式戦となるACLEリーグステージで巻き返しを図ったが、結果は2試合で1分1敗にとどまった。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）蔚山HD FC

ラウンド16に進出したFCソウルと江原に対しても、それぞれで見る視線が分かれる。

江原は今回がACL初出場であり、選手の人件費も100億ウォン（日本円＝約10億円）に満たない小規模なクラブだ。そのため、昨季ACLEでベスト8まで進んだ光州（クァンジュ）FC同様、江原のベスト16入りは「快挙」と言える。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）江原FC

だが、FCソウルは違う。彼らも蔚山と同様に、昨季の低調ぶりが続いている様子だ。

大型補強を敢行して2025年シーズンのKリーグ1部優勝候補とされたFCソウルは、最終的に6位でフィニッシュした。ACLEでもリーグステージでわずか2勝にとどまっただけに、ファンからは失望の目が向けられている。韓国の首都ソウルを拠点とし、Kリーグでも屈指の人気を誇るビッグクラブが、2024年より発足したキム・ギドン現監督体制で不振に苦しんでいる。

2024-2025シーズンも、Kリーグ屈指の低予算クラブである光州だけがリーグステージを生き残り、国内強豪の浦項（ポハン）スティーラーズと蔚山が早期敗退した。ここ2シーズンのアジアでの戦いぶりを見ても、Kリーグは危機感を抱かなければならない。

何より、常にライバル視してきた日本のJリーグとさらに比較される。リーグステージではFC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島の日本勢がトップ3を独占。さらに東南アジアのビッグクラブであるブリーラム・ユナイテッド（タイ）が4位、ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）が6位に入り、オーストラリアのメルボルン・シティが5位で突破した。Kリーグのどのチームも、これらのクラブに及ばなかった。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）FCソウルのキム・ジンス

すでに崩れたプライドを守るためには、ラウンド16で巻き返しを図らなければならない。

東地区1位の町田と対戦する江原は、すでにリーグステージ突破という成果を出しているため、例え準々決勝に進出できなくても拍手を受けるだろう。

一方、同2位の神戸と戦うFCソウルは、仮にベスト16敗退となれば指揮官が批判の的となるしかない。

（構成＝ピッチコミュニケーションズ）

