サンリオの「はなまるおばけ」がカプセルトイ「ほわっと光るライト」に！ 2月下旬より順次発売
【はなまるおばけ ほわっと光るライト】 2月下旬より順次発売予定 価格：1回400円
アイピーフォーは、カプセルトイ「はなまるおばけ ほわっと光るライト」を全国のカプセルトイコーナーにて2月下旬から順次発売する。価格は1回400円。
サンリオの「はなまるおばけ」が、ほわっと光るマスコットライトになってカプセルトイに登場。底面のスイッチをONにすると、手のひらサイズのはなまるおばけがふんわり優しく光る。スイッチをOFFにしてマスコットとして飾ることもできる。
ラインナップは「おすわり にっこり」、「おすわり ねむり」、「おすわり きょとん」、「ハートだっこ えがお」、「ハートだっこ みつめる」、「ハートだっこ うぃんく」の全6種。全高は約50mm。
「おすわり にっこり」
「おすわり ねむり」
「おすわり きょとん」
「ハートだっこ えがお」
「ハートだっこ みつめる」
「ハートだっこ うぃんく」【「はなまるおばけ」について】
今日もがんばった“あなた”にハナマルをくれる、不思議なおばけ。
おばけたちはみんなの近くに潜んでいて、人それぞれ違ったコがついているらしいのです。
あなたが知らない間に現れて、日々のがんばりや努力をそっと褒めてくれます。
はなまるおばけの正体は、もしかすると夜空で輝くお星様になった、あなたの大切な人や遠い昔の大切な思い出なのかもしれません…。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339