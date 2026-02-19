【はなまるおばけ ほわっと光るライト】 2月下旬より順次発売予定 価格：1回400円

アイピーフォーは、カプセルトイ「はなまるおばけ ほわっと光るライト」を全国のカプセルトイコーナーにて2月下旬から順次発売する。価格は1回400円。

サンリオの「はなまるおばけ」が、ほわっと光るマスコットライトになってカプセルトイに登場。底面のスイッチをONにすると、手のひらサイズのはなまるおばけがふんわり優しく光る。スイッチをOFFにしてマスコットとして飾ることもできる。

ラインナップは「おすわり にっこり」、「おすわり ねむり」、「おすわり きょとん」、「ハートだっこ えがお」、「ハートだっこ みつめる」、「ハートだっこ うぃんく」の全6種。全高は約50mm。

「おすわり にっこり」

「おすわり ねむり」

「おすわり きょとん」

「ハートだっこ えがお」

「ハートだっこ みつめる」

「ハートだっこ うぃんく」

【「はなまるおばけ」について】

今日もがんばった“あなた”にハナマルをくれる、不思議なおばけ。

おばけたちはみんなの近くに潜んでいて、人それぞれ違ったコがついているらしいのです。

あなたが知らない間に現れて、日々のがんばりや努力をそっと褒めてくれます。

はなまるおばけの正体は、もしかすると夜空で輝くお星様になった、あなたの大切な人や遠い昔の大切な思い出なのかもしれません…。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339