ポケパーク カントー開業記念プレゼントキャンペーン実施中！
京王電鉄株式会社は２月19日（木）から３月11日（水）までの間、２月５日（木）によみうりランド内にオープンした『ポケパーク カントー』の開業を記念してプレゼントキャンペーンを実施する。
今回のキャンペーンは、京王電鉄が『ポケパーク カントー』を運営する合同会社ポケパーク・カントーのプロモーションパートナーおよびアトラクション「ブイブイヴォヤージュ」のオフィシャルスポンサーに就任したことを契機に合同会社ポケパーク・カントーとの２社連携企画として開業を記念し実施するもので、京王トレインポイント会員を対象に『ポケパーク カントー』のペア入場チケット60組や『ポケパーク カントー』内の「ポケモンだいすきショップ」で販売されている｢ブイブイヴォヤージュ｣がテーマのグッズを4,000名に抽選でプレゼント。
キャンペーンに参加するためには京王トレインポイントへの登録が必要。登録方法は、京王アプリをダウンロードし京王IDに登録。利用中のPASMOの裏面右下の「PB」から始まる17桁の番号を入力し、お客様情報を登録後、開業プレゼントキャンペーン専用WEBサイトにアクセス。京王トレインポイント登録で取得した12桁の会員番号と必要事項を入力し、応募ボタンを押すとエントリー完了。
エントリー期間は２月19日（木）〜３月11日（水）。商品は「トレーナーズパスペアコース 『ポケパーク カントー』 ペア入場チケット」（60組）、もしくは「オリジナルグッズコース『ブイブイヴォヤージュ』オリジナルグッズ各種」（4,000名）のどちらか。京王トレインポイントに登録した方は誰でも応募可能で、エントリーは１人１回限り。
なお、プレゼントキャンペーン期間中の２月23日（月・祝）から３月８日（日）の間、京王線新宿駅構内に『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーン告知の装飾展開を実施する。
また、京王電鉄は今後も『ポケパーク カントー』との連携強化により、沿線地域の活性化および移動需要の創出を図っていくとのこと。
