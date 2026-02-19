パステル×ポムポムプリン 7年目は『”ぷりんぷりん”おしりプリン』に『もちもちぬいぐるみ』などさらにパワーアップ
「なめらかプリン」で知られる「パステル」が、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念したコラボレーション商品を、3月1日から期間限定で発売する。7年連続となる恒例企画で、今年は新作スイーツや限定グッズを加え、パワーアップした内容となる。
【画像】かわいすぎて食べられないよ…”ぷりんぷりん”おしりプリン
コラボテーマは『Harapeko♪Big Dream』。“もっともっとおっきくなること”を夢見る「ポムポムプリン」が「パステル」のプリンをたくさん食べる夢の中のシーンを描く。4月16日の誕生日に向けたアニバーサリー企画として展開する。
看板商品のプリンをアレンジした『ポムポムプリンの”ぷりんぷりん”おしりプリン』（税込880円）や、昨年2ヶ月で3万個を販売した「ポムポムプリン」の顔をモチーフにした『ポムポムプリンの「ぼくプリン」プリン』（税込880円）が再登場。なめらかなプリンと練乳プリンの2層仕立てで、愛らしいビジュアルも特徴だ。
今年は新作として『ポムポムプリンのシュークリーム』（税込300円）が加わる。「なめらかプリン」をイメージし、カラメル入りホイップとカスタードのダブルクリームを詰めた。そのほか、『ポムポムプリンのしあわせたっぷりんア・ラ・モード』（税込880円、3月31日まで）や『ポムポムプリンのおえかきプリン〜スプーン〜』（税込500円、3月31日まで）もそろう。
限定グッズも充実する。プリン2種と『ポムポムプリンのもちもちぬいぐるみ』をセットにした『ポムポムプリンのぬいぐるみパック』（税込2480円）や、コラボ商品を詰め合わせた『ポムポムプリンのまるっとおたのしみパック』（税込5200円）を用意。購入者には1人につき1枚、オリジナルショッパーを配布する。
焼き菓子では、『ポムポムプリンのさくさくラスク〜プリン風味〜』（参考小売価格 税込172円ほか）をはじめ、『ポムポムプリンのしっとりプリンケーキ』『ポムポムプリンのふわふわプリンブラウニー』などを展開。ラスクには全8種のオリジナルシールがランダムで1枚付く。コンビニエンスストアなどでは3月3日から順次販売する。
公式オンラインストア限定で、『ポムポムプリンのもちもちクッション』や焼き印入りの『ポムポムプリンのまんまるクリームパン〜プリン風味〜』『同〜チョコ風味〜』もセット販売する。
【画像】かわいすぎて食べられないよ…”ぷりんぷりん”おしりプリン
コラボテーマは『Harapeko♪Big Dream』。“もっともっとおっきくなること”を夢見る「ポムポムプリン」が「パステル」のプリンをたくさん食べる夢の中のシーンを描く。4月16日の誕生日に向けたアニバーサリー企画として展開する。
今年は新作として『ポムポムプリンのシュークリーム』（税込300円）が加わる。「なめらかプリン」をイメージし、カラメル入りホイップとカスタードのダブルクリームを詰めた。そのほか、『ポムポムプリンのしあわせたっぷりんア・ラ・モード』（税込880円、3月31日まで）や『ポムポムプリンのおえかきプリン〜スプーン〜』（税込500円、3月31日まで）もそろう。
限定グッズも充実する。プリン2種と『ポムポムプリンのもちもちぬいぐるみ』をセットにした『ポムポムプリンのぬいぐるみパック』（税込2480円）や、コラボ商品を詰め合わせた『ポムポムプリンのまるっとおたのしみパック』（税込5200円）を用意。購入者には1人につき1枚、オリジナルショッパーを配布する。
焼き菓子では、『ポムポムプリンのさくさくラスク〜プリン風味〜』（参考小売価格 税込172円ほか）をはじめ、『ポムポムプリンのしっとりプリンケーキ』『ポムポムプリンのふわふわプリンブラウニー』などを展開。ラスクには全8種のオリジナルシールがランダムで1枚付く。コンビニエンスストアなどでは3月3日から順次販売する。
公式オンラインストア限定で、『ポムポムプリンのもちもちクッション』や焼き印入りの『ポムポムプリンのまんまるクリームパン〜プリン風味〜』『同〜チョコ風味〜』もセット販売する。