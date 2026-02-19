フジテレビの三上真奈アナウンサー（36）が19日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を報告した。

「この度、新しい命を授かりました」と第1子妊娠を明かした。

「産休に入るまで、体調を見ながら仕事を続けていく予定です。」と記した。

「感謝の気持ちやドキドキが『ノンストップ！』な毎日ですが、あたたかく見守っていただけると幸いです。引き続きよろしくお願いします」と呼びかけた。

三上アナは2021年1月、30代の会社員との結婚を報告。MCを務める「ノンストップ！」でも生報告し、お相手について「マッチョではないです。でも優しい方です」と語り幸せオーラを振りまいていた。

◇三上 真奈（みかみ・まな）1989年（平元）4月7日生まれ、東京都出身の31歳。早稲田大学在学中に芸能事務所に所属し、フリーアナウンサーとして活動。卒業後、13年にフジテレビ入社。「めざにゅ〜」「めざましテレビ アクア」などを担当した。18年の映画「万引き家族」にはニュースキャスター役で出演した。趣味はスポーツ観戦、夏フェスなど。血液型O。