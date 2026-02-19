【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 飛行機の操縦や冬の必需品がヒント
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！
今回は、子どもの頃の遊びを思い出すような言葉から専門職にまつわる言葉までをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の爽快感を楽しみましょう。
□□がみ
か□□
な□□ん
ぱ□□っと
ヒント：飛行機のコックピットで操縦かんを握る人を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いろ」を入れると、次のようになります。
いろがみ（色紙）
かいろ（回路／懐炉）
ないろん（ナイロン）
ぱいろっと（パイロット）
工作でおなじみの「色紙（いろがみ）」や寒い時期に欠かせない「懐炉（かいろ）」の中に、丈夫な繊維の「ナイロン」や空を飛ぶ「パイロット」が隠れていました。日用品、衣類、職業と、全く異なるカテゴリーの言葉が同じ2文字を共有しているのは、パズル的な面白さがありますね。全てのピースが埋まった瞬間の納得感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
