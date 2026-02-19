印ニューデリーで開催中のAIインパクトサミットに設けられたマイクロソフトのブース/Bhawika Chhabra/Reuters via CNN Newsource

ロンドン（CNN）米マイクロソフト（MS）は、低所得国への人工知能（AI）導入を支援するため、2020年代末までに500億ドル（約7兆8000億円）を投資する計画だと発表した。AI技術を巡っては、国家間の不平等が深刻化するとの懸念が高まっている。

この発表は18日、印ニューデリーで開かれているAIインパクトサミットで行われた。サミットでは主要なテクノロジー企業の幹部、政府関係者、AI研究者らが、現実世界の課題解決に向けたAIの活用法を議論している。

世界中の政策立案者は、AIの不平等な導入が、富裕国と貧困国の間の所得格差と開発格差を拡大させるリスクがあるとの懸念を強めている。昨年12月、国連開発計画（UNDP）は、AI技術が「特定の利益ではなく、共有の公共財として機能する」よう、標準規格と安全性に関する世界的な協力を求めた。

サミットではMSも同様に、国境を越えたパートナーシップの必要性を主張。貧困国が取り残される事態の阻止を訴えた。

MSのブラッド・スミス社長と最高AI責任者のナターシャ・クランプトン氏は共同声明で「AI格差の拡大に対処するため、緊急に行動を起こす必要がある」「AIは驚異的なスピードで普及しているが、世界におけるその導入状況は依然極めて不均衡だ」と述べた。

30年までに低開発国に500億ドルを投資するというMSの約束は、データセンターへの昨年の投資額約800億ドルに匹敵する。ただ後者の投資は半分以上が米国という単一の経済圏に向けられたものだった。

MSの最近の報告によると、先進国および高所得国を総称するグローバルノースにおけるAIの利用率は、グローバルサウスの約2倍であり、さらに増加傾向にあるという。

一方、この技術をプラスに活用できれば、貧困国が以前より飛躍的に速いペースで発展を遂げることも可能になるとみられる。「AIが広く導入され、成長著しい若年層に適切に活用されれば、グローバルサウスが経済成長で追いつく現実的な見通しが生まれる」。スミス氏とクランプトン氏はそう述べた。

「それは21世紀最大の機会となる可能性さえある」（両氏）

MSの500億ドルの投資は、AIモデルの稼働に不可欠なデータセンターの構築などの支援に充てられる。インターネットへのアクセスを拡大することも、投資のもう一つの焦点となっている。

世界銀行によると、22年時点でブロードバンドインターネットにアクセスできたアフリカの人口は全体の約36%のみ。これに対し米国は、全世帯の約90%がアクセスできたと公式統計が伝えている。

インドのモディ首相が主催するAIインパクトサミットは、グローバルサウスにおけるAI分野のリーダーとしての地位を確立するという同国の野心を浮き彫りにする。

著名な出席者には、チャットGPTを開発したオープンAIのサム・アルトマン氏、アンソロピックの最高経営責任者（CEO）であるダリオ・アモデイ氏、そして20日に基調講演を行う予定のグーグルのCEO、スンダー・ピチャイ氏などが含まれる。