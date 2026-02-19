２月１９日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、２０２６年度予算案の早期成立に関するニュースについて意見を交わした。

藤井氏「『年度内予算ができなくなる』という批判に一部応える趣旨があるんでしょうね」

衆議院選挙を受けた特別国会が１８日召集され、７月１７日までの１５０日間の論戦が始まる。当面の最優先課題は２０２６年度予算案の早期成立。高市総理は国民生活への影響を最小限に抑えるべきだと主張し、３月末までの成立に意欲を燃やしているという。年度内成立には与党内からも懐疑的な見方が少なくないが、政府与党は審議時間の短縮などで切り抜けようと模索している。

寺島アナ「早期予算成立を目指す高市内閣ですが、この動き、藤井さんはどうお感じですか？」

藤井氏「元々、野党は『年度内予算ができなくなるじゃないか』って批判していて、でも国民の信を問うことも大事だということで(衆議院)解散されたわけですけど、その批判に一部応えるという趣旨があるんでしょうね。まぁ事実上、国民生活に困ることも無いんだし、暫定予算を組めばいいんだからっていう声が出ている、と。そりゃそうでしょうね。だから『可能ならば目指す』くらいの姿勢がちょうど良いんでしょうね。『絶対そうする』って言うと、色々と不都合が出てくるでしょうけどね。早く審議を成立させれば、それだけ国会の時間を他の法律の成立に費やすことができるわけですから、やらないといけないことがいっぱいありますから。それを考えても早期の成立というのはメリットはありますよね。ただ、しっかり審議はしてもらわないといけないので、強引なものは避けてもらわないといけないですよね」