３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿第２クール３日目（サンマリン宮崎）の１９日、侍ジャパン前監督で２０２３年ＷＢＣで世界一に導いた日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ＝６４）が訪れた。

栗山氏は、アドバイザーのパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）とガッチリ握手を交わし、あいさつ。他にもコーチ陣や宮城と大勢らとも会話。グラウンドでは井端弘和監督とも交流した。

指導者としてのダルビッシュについて聞かれた栗山氏は「愛してます」とキッパリ。「あれだけの選手、あの存在に対して僕がこうだっていうような存在ではないので。ただ僕は本当に、その部分もプレーヤーとしても、人としても『愛してます』っていうだけなんで」と“栗山節”で後輩思いのダルビッシュを称（たた）えた。

ダルビッシュは宮崎合宿にアドバイザーとして参戦中。前回２３年大会で世界一に貢献した右腕は、昨年１０月に右肘手術を受けた影響で今季全休の見込み。ＷＢＣの出場は断念したが、連覇を目指す侍ジャパンのためにサポート役の「アドバイザー」として“緊急参戦”している。