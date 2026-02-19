Snow Man佐久間大介、“推し”告白でトークに夢中「癒しでしかない」「可愛くてしょうがない」
【モデルプレス＝2026/02/19】Snow Manの佐久間大介が19日、都内で開催されたメルペイ「好きを楽しむ。メルカード」新CM発表会に出席。推しを告白した。
【写真】スノ佐久間、純白衣装×メンカラ取り入れた艶やかコーデ
新CMに出演している佐久間は、スタイリングのポイントについて「メルカードの大事にしている白基調。白だったり、パールっぽかったり、ちょっと艶やかな感じをイメージしたくて。そこに僕のメンバーカラーであるピンクを入れて。髪の毛で。今回のテーマとしては、皆さんの推し活を守る“メルカードナイト”っていう気持ちですね。気品に溢れている感じがしますね。僕自身が」と自画自賛の笑顔。
新CMについては「めちゃめちゃ可愛かったですね。撮影の時はグリーンバックだったりするんですけど、可愛いアイテムとかもいっぱいあって。最後の方のカードを突き出すところとか、あそこもセットのところにいっぱいものがある真ん中に穴が空いてて、そこから顔を出してだったりしたので、すごく楽しかった」と振り返り、猫との共演については「めっちゃ可愛くて。すごく大人しかったんですよ。撮影なのにすごくいい子で。いっぱい抱っこさせてもらいましたね」と楽しんだ様子だった。
グループから離れてのソロでの出演に違いがあるかについては「そんなに変わんないですかね。9人でいると、よりわちゃわちゃするって感じですけど、1人でもすごくわちゃわちゃしているので（笑）。1人でも、カメラマンさんだったり、スタッフさん、それこそメルカリのスタッフの皆さんとかと。結構僕はスタッフさんの席に座って話したりしちゃうんですよ。カメラマンさんとか、アシスタントさんと喋ったり。なので結局みんなでわちゃわちゃしちゃうみたいな感じでしたね。楽しかったです」と話した。
現在の推しを聞かれた佐久間は「ここ数年、マジで姪っ子を推していますね（笑）。姪っ子に推し活しすぎて。別に欲しいって言われていないものも勝手に買っていって、『これ買ってきたよ！』って言って、すぐあげちゃうとか。結構やっちゃいますね。ロケで地方に行ったりして、お土産とかも。これ姪っ子が喜ぶなっていうものをあげたり。この前で言うと、ちっちゃい子でも安全に走れる自転車をあげてみたり」と明かした。
また「癒しでしかないですよね。今すごいんですよ。うちの姪っ子は。僕に会うと、めちゃくちゃ照れるんですよ。僕のことをちゃんとアイドルとして認識しているので、可愛くてしょうがないですね。『一緒に写真撮ろうよ』って言うと、恥ずかしそうにこうやってピースするのが可愛くて、いいんですよね。癒されてます。よく弟とか兄ちゃんから、姪っ子の動画とかが送られてくるんです。この間は、雪で遊んでいる動画が流れてきまして。可愛かったですね。ああ、すいません。姪っ子トークになった（笑）」とメロメロな様子だった。
他にも推したいものがあるか問われると、佐久間は「ここ最近で、めちゃくちゃ行きたいなって思うようになったのは、サウナでしたね。サウナが本当に最近は癒しというか、リフレッシュになるなと思っていて。年始の方でも、親友の2人を連れてサウナ旅行に行ったりしましたね。すごく楽しかったです」と笑顔。多忙な中での時間の作り方に関しては「隙間時間を見てとか。『急遽だけど行ける？』って友達に聞いて、一緒に行けたり。行けなかった時は、1人で。1人サウナに行くとか全然やりますね」と明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ佐久間、純白衣装×メンカラ取り入れた艶やかコーデ
◆佐久間大介、ソロとグループでの違いは？
新CMに出演している佐久間は、スタイリングのポイントについて「メルカードの大事にしている白基調。白だったり、パールっぽかったり、ちょっと艶やかな感じをイメージしたくて。そこに僕のメンバーカラーであるピンクを入れて。髪の毛で。今回のテーマとしては、皆さんの推し活を守る“メルカードナイト”っていう気持ちですね。気品に溢れている感じがしますね。僕自身が」と自画自賛の笑顔。
グループから離れてのソロでの出演に違いがあるかについては「そんなに変わんないですかね。9人でいると、よりわちゃわちゃするって感じですけど、1人でもすごくわちゃわちゃしているので（笑）。1人でも、カメラマンさんだったり、スタッフさん、それこそメルカリのスタッフの皆さんとかと。結構僕はスタッフさんの席に座って話したりしちゃうんですよ。カメラマンさんとか、アシスタントさんと喋ったり。なので結局みんなでわちゃわちゃしちゃうみたいな感じでしたね。楽しかったです」と話した。
◆佐久間大介、“推し”を明かす
現在の推しを聞かれた佐久間は「ここ数年、マジで姪っ子を推していますね（笑）。姪っ子に推し活しすぎて。別に欲しいって言われていないものも勝手に買っていって、『これ買ってきたよ！』って言って、すぐあげちゃうとか。結構やっちゃいますね。ロケで地方に行ったりして、お土産とかも。これ姪っ子が喜ぶなっていうものをあげたり。この前で言うと、ちっちゃい子でも安全に走れる自転車をあげてみたり」と明かした。
また「癒しでしかないですよね。今すごいんですよ。うちの姪っ子は。僕に会うと、めちゃくちゃ照れるんですよ。僕のことをちゃんとアイドルとして認識しているので、可愛くてしょうがないですね。『一緒に写真撮ろうよ』って言うと、恥ずかしそうにこうやってピースするのが可愛くて、いいんですよね。癒されてます。よく弟とか兄ちゃんから、姪っ子の動画とかが送られてくるんです。この間は、雪で遊んでいる動画が流れてきまして。可愛かったですね。ああ、すいません。姪っ子トークになった（笑）」とメロメロな様子だった。
他にも推したいものがあるか問われると、佐久間は「ここ最近で、めちゃくちゃ行きたいなって思うようになったのは、サウナでしたね。サウナが本当に最近は癒しというか、リフレッシュになるなと思っていて。年始の方でも、親友の2人を連れてサウナ旅行に行ったりしましたね。すごく楽しかったです」と笑顔。多忙な中での時間の作り方に関しては「隙間時間を見てとか。『急遽だけど行ける？』って友達に聞いて、一緒に行けたり。行けなかった時は、1人で。1人サウナに行くとか全然やりますね」と明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】