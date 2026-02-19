フリーアナウンサーの木佐彩子（54）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。フジテレビ時代の後輩にあたる人気フリーアナウンサーとの交流について語った。

この日はフリーアナウンサーの内田恭子とそろって登場。内田はフジテレビ時代の後輩にあたり、MCの「ハライチ」澤部佑が「局アナ時代は一緒にお仕事されたり」と問うと木佐は「時間帯がちょっとずれてたからね」と共に仕事をすることは少なかったと語った。

「でもね、デスクが隣でした」と続け、内田は「でもあんまりみんなデスクにいないんですよ。それぞれの現場に行ってしまっているんで」。それでも「木佐さんは辞めた後の方が会ってましたね」とも明かし、木佐も「そう。辞めた後の方がおうちに遊びに行ったり、ご飯食べに行ったりとか」と親しくしていると語った。

木佐は1994年入社、内田は1999年入社だが、木佐は「大先輩なのに、（デスクが）隣だったんですけれど、うっちーがお弁当食べ終わった後、ゴミ箱みたいな感じであたしのデスクの上にゴミを捨てる」とぶっちゃけて笑わせた。

「捨てたでしょ！」と追及すると、内田は「捨てました。すいません」と笑いながら謝った。澤部は「ぐらい仲良しなんだねえ」と言い、岩井勇気は「嫌な始まり方だなあ」とツッコミを入れていた。