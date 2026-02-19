韓国野球委員会（KBO）は19日、カージナルスのライリー・オブライエン投手（31）がケガのため、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国代表から外れたと発表した。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、オブライエンは14日のライブBPで「右ふくらはぎの軽い肉離れ」を起こし、その後、ブルペンでの投球練習を控えているという。

オブライエンは母が韓国人で「ジュンヨン」のミドルネームを持つ。1メートル93の長身から球速160キロ台の高速シンカーを武器に昨季は42試合で3勝1敗6セーブ、防御率2・06を記録した。韓国代表でも守護神候補として期待されていたが、まさかの離脱となった。

代わって斗山ベアーズのキム・テギョン投手が代表入りすることとなった。

今回のWBCで4大会ぶりに1次ラウンド突破を目指す韓国だが、大会前から不運が重なっている。正遊撃手として期待されたブレーブス・金河成（キム・ハソン）が右手中指の負傷、パドレスに加入した宋成文（ソン・ソンムン）も脇腹の負傷で欠場。さらに、捕手の崔在勲（チェ・ジェフン）も手の骨折のため、一度は代表メンバーとして発表されたが辞退することとなった。

投手陣は160キロを投げる豪腕、文棟柱（ムン・ドンジュ＝ハンファ）も肩の炎症により、出場を見送ることになった。また、昨季サムスンで27試合に登板し12勝4敗、防御率3・24の成績を残したウォン・テインも右肘故障で代表から外れた。

先発の柱2人を欠く中、守護神候補も離脱が決まり、1次ラウンド突破に暗雲が立ちこめている。