「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日正午現在でノジマ<7419.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



１９日の東証プライム市場で、ノジマが４日ぶりに反落。同社が１月２９日に発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）の連結純利益は前年同期比２６．５％増の２９１億９２００万円だった。スマートフォンなどの販売が伸びキャリアショップ運営事業が好調だったほか、「ウィンドウズ１０」のサポート終了による買い替えでパソコン販売も伸びた。また１７日取引終了後には自社株買いと優待拡充も発表した。株価は決算発表後にいったん材料出尽くし感から売られたが、昨年９月につけた１３８４円の高値からは１割強下落した水準にあり、値頃感からの買いも期待されている。



出所：MINKABU PRESS