ＩＭＶは新値追い、ＪＡＸＡの宇宙戦略基金事業（第２期）に採択

ＩＭＶ<7760.T>が新値追いとなっている。同社はきょう午後１時ごろ、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の宇宙戦略基金事業（第２期）で、「宇宙機の環境試験の課題解決（Ａ）各種環境試験（放射線試験を除く）の課題解決（補助・委託）」に採択されたと発表。これが新たな買い手掛かりとなっているようだ。



同プロジェクトの支援上限金額は、補助事業３０億円（金額が変動する場合あり）、委託事業１２億円（同）で、補助事業及び委託事業期間は５年間（当初補助期間は補助金交付決定日から最初のステージゲートが終了する日（未定）の属する年度の末日まで）。衛星のミッションやサイズにあわせた最適な試験の実施・評価についての共通認識を形成し、特に小型衛星に対する試験評価標準の体系化・最適化を目的とした研究を実施する予定だとしている。



出所：MINKABU PRESS