

ゲキ×シネ『紅鬼物語』舞台挨拶＆全国生中継

劇団☆新感線が2025年に上演した45周年興行『紅鬼物語』が、2026年3月20日（金・祝）よりゲキ×シネとして全国公開される。公開翌日の3月21日（土）に新宿バルト9にて柚香光らが登壇する舞台挨拶付き上映が行われる。また、この様子は全国の映画館で生中継される。

劇団☆新感線の45周年を記念して2025年初夏に東京・大阪で上演された舞台『紅鬼物語』が、舞台の臨場感を大スクリーンと高音質で再現する《ゲキ×シネ》シリーズの最新作として、2026年3月20日（金・祝）から全国の映画館で公開される。

本作は、緩急自在の表現で幅広い世代を魅了し続ける劇団☆新感線が描いた、鬼の棲まう世界を舞台にした“お伽噺”のようなファンタジー作品。

ゲキ×シネ版は、20台を超えるマルチカムによる緻密なカメラワークと劇場用に磨き上げられた音響により、舞台の熱狂と感動を余すことなく再現。鬼に生まれ、人を愛した女の宿命を鮮やかに描き出し、映画館ならではの没入体験を提供する。

主演を務めたのは、宝塚歌劇団 退団後初の舞台として本作に挑んだ元花組トップスター・柚香光。共演には、早乙女友貴、喜矢武豊、一ノ瀬颯、樋口日奈といった初参加キャストに加え、粟根まこと、千葉哲也、鈴木拡樹といった実力派が集結した。それぞれの個性が光るアクションと演技が交錯し、重厚で見応えのある舞台を作り上げた。

3月21日(土)に舞台挨拶付き上映が開催

ゲキ×シネ公開日の翌日にあたる3月21日(土)に舞台挨拶付き上映が行われる。出演者の柚香光、早乙女友貴、喜矢武豊、鈴木拡樹が登壇予定。

また、この様子は全国の映画館に生中継される。

《ゲキ×シネ『紅鬼物語』舞台挨拶＆舞台挨拶中継付き上映》 【日時】2026年3月21日(土)

①9：00 の回 ※本編上映後に舞台挨拶実施

②13：45 の回 ※本編上映前に舞台挨拶実施 【舞台挨拶本会場】新宿バルト９

【登壇者】柚香 光、早乙女友貴、喜矢武 豊、鈴木拡樹 ※登壇者は予告なく変更になる可能性があります。

【チケット料金】3,000円（税込） ※ムビチケ使用不可／各種割引・招待適用不可

【チケット受付】2026年2月20日(金) 11:00～3月9日(月) 23:59 ※1回のお申し込みにつき2枚まで

【販売サイト】 ぴあプレリザーブで受付・抽選販売

https://w.pia.jp/t/geki-cine-akaoni/

https://gxcblog.exblog.jp/38435004/ (ゲキ×シネブログ)

【実施劇場】 上映館により生中継を実施する回数、回は異なります。詳細は決定次第公式ブログにてアップ致します。

https://gxcblog.exblog.jp/38435004/ (公式 HP 内ゲキ×シネブログ) 【チケット料金】 ゲキ×シネ通常料金（当日 2,600 円） ※ムビチケ使用可／各種割引・招待適用不可

【チケット販売】 各上映劇場の通常販売スケジュールに準ずる。※詳細は各劇場の HP にてご確認ください。

3月5日(木)から日比谷シャンテで《衣裳展》が開催



ゲキ×シネ『紅鬼物語』衣裳展

3月5日(木)～4月12日(日)まで、東京・日比谷シャンテで《衣裳展》が開催される。入場は無料。

柚香光、鈴木拡樹が実際に舞台で着用した衣裳や、公演で使用された貴重な小道具、メインキャスト全員のサインボードなどを展示。映画館での鑑賞前に、『紅鬼物語』の世界にひと足早く触れられる特別なイベントになっている。

さらに、衣裳展会場隣の TOHO entertainment STORE では、ゲキ×シネ『紅鬼物語』ムビチケカードやオリジナルグッズ等が販売される。

https://gxcblog.exblog.jp/38392337/

なお、ゲキ×シネ『紅鬼物語』オリジナルグッズである「クリアファイル」「マルチケース」は本日よりイーオシバイドットコムでも販売開始。

現在開催されている「450円OFFキャンペーン」の対象商品にもなっているので、本日(2/19)までにイーオシバイ会員登録すると450円OFFで購入できる。

https://www.e-oshibai.com/Page/Feature/FeaturePage034.aspx

https://gxcblog.exblog.jp/38392335/

ゲキ×シネ『紅鬼物語』カンゲキ上映の開催が決定



ゲキ×シネ『紅鬼物語』カンゲキ上映

〈カンゲキ上映〉とは、〈ゲキ×シネ〉を、劇場の客席にいるような感覚で楽しめる、新しい上映スタイル。舞台を観て「感激した！」と思ったとき、自然と拍手したくなる--そんな気持ちを映画館で思いきり表現できる特別上映回だ。

・OK行為・・・拍手、手拍子、掛け声(例：大向う)、うちわを振るなど積極的に楽しむ行為

・NG行為・・・他の方のご迷惑となる行為

2026年3月22日(日)に新宿バルト 9(東京)／T・ジョイ梅田(大阪)で先行上映される他、※3月27日(金)以降、随時全国の映画館で拡大予定とのこと。

カンゲキ上映の始まる前だけに《柚香光出演・特別前説映像》が上映されるとのこと。

https://gxcblog.exblog.jp/38435007/



https://www.geki-cine.jp/sp/akaoni/

