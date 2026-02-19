株式会社タムロンは、交換レンズを無線で操作できるようにする「TAMRON-LINK（Model TL-01）」を2月19日（木）に発売した。価格はオープン。推定市場価格は7,000～8,000円。

対応する交換レンズをUSBケーブル経由で操作するアプリ「TAMRON Lens Utility」を無線化する製品。交換レンズに取り付けることで、スマートフォンからワイヤレスでの各種設定や操作が可能になる。

「28-75mm F/2.8 Di III VXD G2（Model A063）」ニコンZマウント用、「35-150mm F/2-2.8 Di III VXD（Model A058）」ソニーEマウント用については、「TAMRON Lens Utility Ver. 5.0」に対応するレンズファームウェア2026年春頃にリリース予定という。

同時に、これまでAndroidのみに対応していたスマートフォン版「TAMRON Lens Utility」が、新たにiOSデバイスにも対応した。「TAMRON-LINK」を介したiOSデバイスからの無線操作も可能。

Bluetooth Version：5.4 Bluetooth Class：2 通信距離：最長5m 外形寸法：7.1×25.3×6.6mm（コネクタ部含まず） 質量：約2g

【2026年2月19日】初出時に対応レンズとして紹介した2本について、対応ファームフェアの公開時期を記述しました。お詫びして訂正いたします。