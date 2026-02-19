カメラのキタムラは、千葉県市川市の北国分店を「撮るを育むPHOTO BASE」と銘打った新コンセプトストアとして、2月27日（金）にリニューアルオープンする。

写真を「撮る・残す・飾る」という一連の体験を一店舗で完結できる点が特徴。千葉県内のカメラのキタムラの中で最多となる新品カメラ・レンズを取り揃え、エントリーモデルからハイエンドモデルまで幅広く対応する。新品だけでなく中古のカメラ・レンズも試すことができ、季節ごとに入れ替わるフラワーアーチを設けた撮影コーナーで実際の使用感を確かめられる。

プロ用インクジェットプリンターで最大A2サイズまで出力できる「ペーパーセレクトプリント」、オーダーメイド額縁の制作、さらに個人やグループが写真作品を2週間無料（指定枚数をプリントした場合）で展示できるフォトギャラリースペースも設置される。

スタジオは3種を併設する。プライベート空間でセルフ撮影ができる「セルフ写真館 by Studio Mario」は千葉県内初の展開で、プラン時間内は撮り放題で全データが受け取れる。このほか大人向けの「ポートレートスタジオ」、家族の記念撮影に対応する「スタジオマリオ」も用意する。

修理・メンテナンス体制においては、技術スタッフが在籍するほか、グループの修理会社U.C.S.（ユー・シー・エス）と連携して高度な修理にも対応する。

店舗名

カメラのキタムラ 市川・北国分店



所在地

千葉県市川市堀之内3丁目25番地6号