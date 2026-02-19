

スラステslatstick 第8回公演「WIVES and HUSBANDS」

スラステslatstick第8回公演「WIVES and HUSBANDS」が2月18日（水）に下北沢・駅前劇場で開幕した。

スラステslatstickは長身の女優、元劇団☆新感線 中村なる美とAripe 永津真奈の、二人の演劇団体。

会話劇やコメディなど様々なジャンルで、作家・演出家・役者のコアメンバーで毎回新しいモノを創作している。

今公演の作・演出はTHE ROB CARLTON村角太洋が「WIVES and HUSBANDS」をスラステの為に書下ろし、演出する。

出演は、中村なる美の他、羽野晶紀、劇団☆新感線よりインディ高橋、そして高木稟、竹井亮介、兵頭祐香、THE ROB CARLTONのボブ・マーサムが出演がゲスト出演する。

STORY 次期社長の行方が二人の男に絞られた。

社内を二分する熾烈な権力争い。

この窮地にその妻たちが立ち上がる。

妻の助言はいつだって道しるべ。

彼らは愛妻家であるがゆえに。

LOVE or POWER?

さぁ、どうするんだい？ ハズバンズ！

中村なる美(スラステslatstick代表)

今回の作品はスラステに3度目の書き下ろしとなるTHE ROB CARLTONの村角太洋氏の作品で、次期社長を巡る、副社長夫妻、専務夫妻、常務夫妻の対話劇です。

今回も見事に村角氏独特のストーリーとセリフ、そしてキャストの味が重なり、見事なコメディになりました！ 今回も台本を読んで吹き出してしまい、稽古初日から皆で笑いながら作りました。ですがとても難しく、皆で試行錯誤しながらも作ってきました。

副社長夫妻も専務夫妻も常務夫妻も誰もが誠実に、そして正直に生きている、3組の夫妻の対話による約95分のダイアログコメディです。

バカバカしくて愛おしい、そんな作品になったと思います。 1人でも多くの方に観て頂き、スラステがいつも思っている、観た後の爽快感と、劇場を出たらすぐ忘れられるほどの「あれは一体なんだったんだ！だけど楽しかった！」を体感して頂ける作品となりました！

是非劇場でお待ちしています！





東京・駅前劇場の上演後、2月26日（木）から大阪・扇町ミュージアムキューブ CUBE01で上演される。

詳細は公式サイトで。

（文：スラステslatstick 監修：エントレ編集部）