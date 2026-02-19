スラステslatstick 第8回公演「WIVES and HUSBANDS」下北沢・駅前劇場で開幕／2月26日からは大阪で上演
スラステslatstick 第8回公演「WIVES and HUSBANDS」
スラステslatstick第8回公演「WIVES and HUSBANDS」が2月18日（水）に下北沢・駅前劇場で開幕した。
スラステslatstickは長身の女優、元劇団☆新感線 中村なる美とAripe 永津真奈の、二人の演劇団体。
会話劇やコメディなど様々なジャンルで、作家・演出家・役者のコアメンバーで毎回新しいモノを創作している。
今公演の作・演出はTHE ROB CARLTON村角太洋が「WIVES and HUSBANDS」をスラステの為に書下ろし、演出する。
出演は、中村なる美の他、羽野晶紀、劇団☆新感線よりインディ高橋、そして高木稟、竹井亮介、兵頭祐香、THE ROB CARLTONのボブ・マーサムが出演がゲスト出演する。
次期社長の行方が二人の男に絞られた。
社内を二分する熾烈な権力争い。
この窮地にその妻たちが立ち上がる。
妻の助言はいつだって道しるべ。
彼らは愛妻家であるがゆえに。
LOVE or POWER?
さぁ、どうするんだい？ ハズバンズ！
中村なる美(スラステslatstick代表)
今回の作品はスラステに3度目の書き下ろしとなるTHE ROB CARLTONの村角太洋氏の作品で、次期社長を巡る、副社長夫妻、専務夫妻、常務夫妻の対話劇です。
今回も見事に村角氏独特のストーリーとセリフ、そしてキャストの味が重なり、見事なコメディになりました！
今回も台本を読んで吹き出してしまい、稽古初日から皆で笑いながら作りました。ですがとても難しく、皆で試行錯誤しながらも作ってきました。
副社長夫妻も専務夫妻も常務夫妻も誰もが誠実に、そして正直に生きている、3組の夫妻の対話による約95分のダイアログコメディです。
バカバカしくて愛おしい、そんな作品になったと思います。
1人でも多くの方に観て頂き、スラステがいつも思っている、観た後の爽快感と、劇場を出たらすぐ忘れられるほどの「あれは一体なんだったんだ！だけど楽しかった！」を体感して頂ける作品となりました！
是非劇場でお待ちしています！
東京・駅前劇場の上演後、2月26日（木）から大阪・扇町ミュージアムキューブ CUBE01で上演される。
詳細は公式サイトで。
（文：スラステslatstick 監修：エントレ編集部）
【作・演出】村角太洋（THE ROB CARLTON）
【出演】中村なる美
羽野晶紀/インディ高橋（劇団☆新感線）/高木稟/竹井亮介/兵頭祐香/ボブ・マーサム（THE ROB CARLTON）
東京公演 2026年2月18日（水）～23日（月祝）／東京・駅前劇場
大阪公演 2026年2月26日（木）～3月2日（月）／大阪・扇町ミュージアムキューブ CUBE01
公式サイト
https://slatstick.jimdofree.com/
チケット
東京・大阪公演
チケットぴあ
チケミー
東京公演のみ取り扱い
イープラス
世田谷区民割