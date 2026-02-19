RIIZE（ライズ）の日本公式Xが更新。メンバー6人が渋谷の街を訪れ、日本2ndシングル「All of You」（2月18日リリース）の広告ビジュアルと撮影した記念ショットが公開された。

【写真】渋谷で自身の広告と記念撮影するRIIZEメンバー ／『ZIP!』オフショット（2本） ／2月22日まで、渋谷のSpotify屋外広告も展開中 【動画】RIIZE「All of You」MV

■RIIZEメンバー、渋谷の街で自身の広告と記念撮影

2月19日放送の朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ）に出演し、「DanceDanceRevolution選手権」に挑戦したRIIZE。SOHEE（ソヒ）の華麗な足さばきと、ソヒを支えるANTON（アントン）の連携プレーで最高得点を叩き出し、仲の良さと抜群のビジュアルで視聴者の注目を集めた。

現在、渋谷エリアではニューシングル「All of You」の発売を記念した広告ジャックを実施中。メンバーたちは、その巨大ポスターを実際に見るために現地を訪れたようだ。

「All of Youポスタージャック」とキャプションが添えられた写真では、1枚目、壁一面に隙間なく貼り付けられたポスターの前でポーズ。2、3枚目では、背景の壁一面の大きなメンバービジュアルに合わせ、左からSUNGCHAN（ソンチャン）、ソヒ、WONBIN（ウォンビン）、アントン、EUNSEOK（ウンソク）、SHOTARO（ショウタロウ）という並び順に。さりげない路上ショットながらも、際立つ小顔と圧倒的な脚の長さがひときわ目を引く。

SNSでは「えっ、いつ来たの！？」「こんな渋谷の街中に？」「昨日行ったばかりなんだけど！」「渋谷でこんな6人に遭遇したら心臓止まる」「好きすぎるビジュ」「新たな聖地爆誕してる」など、驚きと興奮の声が寄せられている。

■“K-POP男性グループ最速”の東京ドーム公演を控えるRIIZE

さらにRIIZEは、2月21日～23日にかけて『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』を開催予定。K-POP男性グループ最速での東京ドーム公演という快挙を控え、その勢いを増している。

■RIIZE『ZIP!』オフショット

■写真：2月22日まで、渋谷のSpotify屋外広告も展開中

■動画：RIIZE「All of You」MV