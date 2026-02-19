ミラノ・コルティナ冬季五輪が開催されており、日本勢は冬季五輪では過去最多となる22個（金5、銀6、銅11）のメダルを獲得するなど快進撃を見せている。

そうした中、19日（日本時間20日）に行われるのがフィギュアスケート女子フリー。日本女子には五輪史上初の快挙が懸かっており、大きな注目が集まっている。

■“りくりゅう”ペアが金奪取

今大会のフィギュアスケートで日本勢は、団体で銀メダルを獲得。男子では鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを手にした。さらに、ペアの三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が同種目日本勢初の金メダルに輝くなど、メダルラッシュが続いている。

そして迎えるのが女子フリー。17日（同18日）に行われたショートプログラム（SP）では、五輪初出場の中井亜美（TOKIOインカラミ）が今季世界2位となる78.71点を記録し首位発進。前回銅メダリストの坂本花織（シスメックス）が77.23点で2位、千葉百音（木下グループ）も74.00点で4位と好位置につけている。

19日（同20日）のフリーで日本勢が表彰台を独占すれば、女子では五輪史上初の快挙。男女を通じても、1908年ロンドン大会のスウェーデン、56年コルティナダンペッツォ大会の米国に続く史上3例目の偉業となる。

また、SPで会心の演技を見せた中井にとっては、2006年トリノ大会の荒川静香、14年ソチ大会と18年平昌大会を連覇した羽生結弦、そして今大会の三浦・木原組に続く金メダル獲得の可能性がかかる。17歳が歴代のスケーターたちに肩を並べられるかも大きな焦点となる。

メダルラッシュが続く今回のフィギュアスケートで、女子フリーでは表彰台独占の可能性も残す日本勢。中井、坂本、千葉の3選手が躍動し、五輪の歴史に名を刻めるか。フリーの演技に注目が集まる。