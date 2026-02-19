村重杏奈、衝撃のランジェリーカットに反響「ホントに大きいなぁ」「綺麗な形」
タレントの村重杏奈（27）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃のランジェリーカットを公開した。
【写真あり】「ホントに大きいなぁ」「綺麗な形」村重杏奈、衝撃カット
村重は「弊社のTOLEETYやはりバストの味方。最近、TOLEETY愛用者によく遭遇します」と、自身がプロデュースを手掛けるランジェリーをアピール。「見た目じゃ分からないですけど皆さんまさかの自己申告してくれるしかも結構デカめな声でおっぱい大先生かなり嬉しいです！！！」「今日から3月２日までTotal Beautyウィーク 綺麗になるわよ！！！己の自己肯定感は己であげてやらないと！ツヤっとハリッと！！」というコメントとともに、自身が着用したカットを公開した。
この投稿に「ホントに大きいなぁ」「綺麗な形」「たまりませぬ」「デカいです さすが」「デカ〜 最高です」「めちゃくちゃ綺麗なお胸」などのコメントが挙がっている。
