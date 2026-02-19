お笑いコンビ「コットン」きょん（38）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。夫婦円満の秘訣を伝えた。

昨年7月にタレント・まつきりなと結婚したきょんは「皆さん、夫婦のノリってあります？」と質問。「これ、仲良くする秘訣だと思う」といい、食事中の夫妻のやり取りを紹介。「おいしい？」「おいしい」「マジンガー？」「ゼーット！」と、ポーズ付きで再現しながら「面白くはないですよ。どこにも出さない」と釈明しつつ、「1個でもいいから取り入れたほうがいい」と力説した。

すると同じく昨年12月に結婚を発表した「滝音」秋定遼太郎は「ほんわかしたノリしかない」と回答。買い置きしているペットボトル飲料を、冷蔵庫に補充する役割を自身が担当しているといい、切らしていると妻は「あれ？今日補充屋さん来てないぞ」と指摘。秋定は「すいません、ちょっと遅れちゃって。下のほうが冷えてますんで」と“業者”になり切り応じるという。

さらに「（妻は）あんまり言ってほしくないかも」と前置きしながら、風呂上がりに髪を乾かしている妻と鏡越しに目が合うと、お互いに変顔で応じることを明かした。

スタジオでは「いいじゃ〜ん！」などの歓声が上がったが、思わず突っ伏して失笑する「かまいたち」濱家隆一の様子に、きょんと秋定は「本来言うつもりなかった」「オモテに出ないノリなんで！やめてくださいね、ああだこうだ言うのは」と強調した。

とはいえ毎朝痛風の薬を服用している濱家は、妻が「薬飲んだ？」と確認してくれることを告白。飲み忘れた際、妻の「薬飲みや〜」という言葉をきっかけに、子供たちの前で慌てて薬から逃げるフリをして笑わせているそう。そのユルいノリに濱家は「俺も別にオモロいと思ってないよ」と言い訳した。

しかし「うちの嫁は元ヤン」と公言している濱家の相方・山内健司は、外出先で妻と手を繋ぐ流れになった時のエピソードを披露。山内が妻の手ではなく手首をつかむと、妻は「いや、根性焼きを押すな」とツッコミ。

これには一同は爆笑しながら「お前らのとこ、オモロいやないか」「それはズルい！」「平場やってるやん、それは」「俺らはオモロないでやってる」と“抗議”していた。