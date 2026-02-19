おやつカンパニー「ブタメン×サンリオキャラクターズ」コラボ菓子セット

おやつカンパニーが展開する、コバラ満たしにちょうどいいサイズで愛されている「ブタメン」と「サンリオキャラクターズ」がコラボレーション！

ブタメンくんになりきったサンリオキャラクターたちの楽しいデザインを使用した「ブタメン×サンリオキャラクターズ」 コラボ菓子セットが発売されます☆

 

おやつカンパニー「ブタメン×サンリオキャラクターズ」コラボ菓子セット

 

 

発売日：2026年2月26日（木）

販売店舗：全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップほか

 

駄菓子とは思えないほど本格的な味と、コバラ満たしにちょうどいいサイズで、1993年の発売から30年以上愛されてきた「ブタメン」

そんな「ブタメン」と「サンリオキャラクターズ」とのコラボが実現しました！

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「バッドばつ丸」たちがブタメンくんになりきった、楽しいオリジナルデザイン全18種が発売されます。

全てのコラボ菓子に「ブタメン（とんこつ味）」1個と、ランダムが楽しい「キラキラシール」全10種からいずれか1枚付きです☆

※シークレットタイプのため、シールの絵柄は選べません

 

ブタメン＆マスコットキーホルダー

 

 

価格：各2,497円（税込）

種類：全5種

 

手に持ったブタメンとフォークがポイントの「ブタメン＆マスコットキーホルダー」

「ブタメンくん」になりきった「ハローキティ」たちがかわいいコラボグッズです☆

 

ブタメン＆ミニポーチ

 

 

価格：各2,200円（税込）

種類：全5種

 

お顔をのぞかせた「ポムポムプリン」たちをデザインした「ブタメン＆ミニポーチ」

ブタメンのカップ部分がポーチになっており、イヤホンやリップなどの小物を入れることができます。

 

ブタメン＆フタストッパー

 

 

価格　：各990円（税込）

種類：全5種

 

ブタメンを作る時間が楽しみになることまちがいなしの「ブタメン＆フタストッパー」

「ブタメンくん」になりきったシナモロール」や「クロミ」「バッドばつ丸」たちがデザインされています。

使用しない時は、アクリルスタンドとして飾っておけるのも嬉しいポイントです。

 

ブタメン＆巾着

 

 

価格：990円（税込）

バッグの中の荷物整理に便利な巾着。

コスメや小物の収納など、様々な用途で使いやすいサイズです。

 

ブタメン＆メラミンカップ

 

 

価格：1,100円（税込）

ブタメンくんとキャラクターたちが一列に並んだデザインがかわいい「ブタメン＆メラミンカップ」

割れにくく、普段使いしやすいメラミン製のカップです。

 

ブタメン＆メラミンミニどんぶり

 

 

価格：1,496円（税込）

ミニカップサイズのブタメンにちょうどいいサイズの「ブタメン＆メラミンミニどんぶり」

割れにくく、普段使いしやすいメラミン製のどんぶりです。

 

ホワイトデーのギフトやちょっとした贈り物にぴったりの遊び心あふれるコラボシリーズ。

おやつカンパニーの「ブタメン×サンリオキャラクターズ」コラボ菓子セットは、2026年2月26日より販売開始です☆

©ʼ26 SANRIO 著作（株）サンリオ

