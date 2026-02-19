東京・新宿歌舞伎町にある「トー横」で知り合った当時13歳の女子中学生を脅迫し、売春をさせたなどとして、「トー横」内で“いもけんぴ”と呼ばれている30歳の男が逮捕されました。

警視庁によりますと、逮捕された派遣社員の森田永樹容疑者（30）は2025年4月、歌舞伎町の「トー横」で知り合った当時13歳の女子中学生に「案件やって金作ってこい」などと言って脅し、新宿区にあるホテルで売春をさせた疑いなどが持たれています。

森田容疑者はSNSで女子中学生を装って、「今から会える人募集」などと投稿して客を募り、少なくとも3回、売春行為をさせていたとみられています。

女子中学生が「売春行為を嫌々している。逆らうと何をされるかわからない」と警視庁に相談したことで、事件が発覚しました。

森田容疑者は「トー横」に出入りしていて、そこに集まる少年少女から“いもけんぴ”などと呼ばれ、影響力を持っていたとみられています。

調べに対し森田容疑者は、「少女への親切心でやったことで、脅してはいない」と容疑を一部否認しているということですが、警視庁は他にも数人の少女に売春行為をさせていたとみて捜査を進めています。