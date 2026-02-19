高市総理大臣が第2次内閣で新たに掲げた「平和と繁栄を創る『責任ある日本外交』」について木原稔官房長官は19日、「能動的な行動を積み重ね、我が国や国際社会の平和と繁栄を実現する、責任と覚悟を示したもの」だと説明しました。

高市総理は18日、第2次内閣発足にあたって示した内閣の基本方針の中で外交について、「日本の国益を守るため、外交力・防衛力・経済力・技術力・情報力・人材力を含む総合的な国力を強化しつつ最大限活用し、我が国の平和と安全、繁栄、国際社会との共存共栄を実現する」として、こうした外交を「平和と繁栄を創る『責任ある日本外交』」と名付けました。

木原官房長官は19日の会見でこの「責任ある」という言葉の意味について問われ、「国家間の競争が激化、複雑化、常態化している。我々が慣れ親しんでいる、自由で開かれた安定的な国際秩序が大きく揺れ動いており、我が国もまた、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している」と指摘しました。

その上で、「責任ある日本外交」という表現について、「厳しい国際情勢の中、能動的に具体的な行動を積み重ね、我が国や国際社会の平和と繁栄を実現する、責任と覚悟を示したものだ」と説明しました。

木原長官はさらに、「責任ある日本外交」の取り組みの中心が、日本が外交方針に掲げる「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」を戦略的に進化させることだと強調しました。