ハワイを生活の拠点にしている音楽プロデューサー・つんく♂（57）が、運転練習中の長男の様子を披露し話題を呼んでいる。

【映像】「可愛くてステキな奥さま」と話題の妻とのデートショット

2006年に結婚し、17歳の双子の長男と長女、14歳の次女と3人の子どもがいるつんく♂。Instagramでは、ビールで乾杯する“顔出し”夫婦ショットや、結婚記念日に家族で食事をしたことなど、ハワイでの生活をたびたび発信してきた。

2025年4月20日の更新では、長男が出場した柔道の大会を観戦したことを報告。「一回くらいは勝ってくれよ！と、心で願いつつ、でも本人にプレッシャー与えないように、やいやい言わずに黙ってみてました。す、すると、なんと、優勝しました！！えええええ！！！！うれしすぎる！！」とコメントし、笑顔で写る親子ショットも披露。「息子さん すごい体格になられてますね」「もうそんな大きくなったんですねー！」などのコメントが寄せられていた。

運転練習中の17歳長男を公開

2026年2月17日の更新では「ハワイにて、仮免の長男の練習に付き合うパパ。心臓バクバク〜。もうすぐ本テストだ！」と、ハンドルを握る長男の姿をアップ。この投稿には、「パパしてるつんく♂さんも大好き」「すげえ！いきなりベンツだもんな」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）