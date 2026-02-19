高松海上保安部の巡視艇が緊急用務外で速度超過をしたとして、海上交通保安法違反の容疑で海上保安官の男性（52）が高松区検察庁にきょう（19日）書類送検されました。

定期メンテナンスを終え高松へ戻る際に

第六管区海上保安部によりますと、去年（2025年）11月28日、高松海上保安部の巡視艇「ことなみ」が広島県内の造船所で定期修理を終え、高松港に向けて航行中、備讃瀬戸東航路の速力制限区間海上（速力12ノットを超える航行禁止）において、制限を超える速力で航行したということです。

船長の認識ミスが原因か

ことなみは、緊急船舶としての指定を受けていて、緊急用務を行うためやむを得ない必要がある場合では、速力制限に従わないで航行できる特例が海上交通法で規定されていますが、当時は緊急用務に従事していなかったということです。



当時、備讃瀬戸海上交通センターからことなみの速度超過を探知したと海上保安部に通報があり、捜査した結果、容疑が確認できたため、きょう（19日）船長の男性を高松区検察庁に書類送検したものです。



船長の男性は「ことなみ」は緊急船舶の指定を受けているため、緊急用務外でも速度制限に従う必要がないと認識していたことから速度超過をしたとみられていて、調べに対して容疑を認めているということです。

書類送検を受け高松海上保安部は

船長の書類送検を受け、高松海上保安部では「本件を真摯に受け止め、所属職員一人ひとりの法令の再認識を徹底し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。



