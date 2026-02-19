「魔法みたい」大谷翔平のピッチング姿に「貴重なワンショット」と反響！ 「カメラに当たるかと」
ロサンゼルス・ドジャースの球団専属カメラマンであるジョン・スーフーさんは2月18日、自身のInstagramを更新。大谷翔平選手のピッチング姿を公開しました。
スーフーさんは、ロサンゼルス・ドジャースの公式チームフォトグラファーとして40年以上活動。今回の投稿でも、その卓越した技術が光りました。
コメントでは「素晴らしい 魔法みたい」「一瞬、ボールがカメラに当たるかと思いましたよ！流石です！」「めちゃくちゃカッコいい」「今シーズンもsoo hooさんにしか撮れない貴重なワンショット楽しみにしてまーす」「これこれ この躍動感が欲しかった やっぱりsoo hooさんですね」と日本人ファンから絶賛の声が多く集まりました。
「この躍動感が欲しかった」スーフーさんは「“STEEEEEE..RIIIIIKE!”（ストーーーライーーーク！）」とつづり、写真を1枚公開。大谷選手のピッチング姿です。真剣なまなざしに加え、中央にぼやけて写るボールが臨場感を演出する1枚となっています。
「スゲ〜構図」16日には「“These Guys”（この男たち）」とつづり、1枚の写真を投稿したスーフーさん。大谷選手と山本由伸選手の雑談風景が写っています。2人で何かを話しているようです。コメントでは「仲良し兄弟」「いつも素敵なお写真ありがとうございます」「スゲ〜構図 どちらも穴が開くほど見ていたい」などの声が寄せられました。スーフーさんならではの視点で切り取られた貴重なショットが気になった人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)