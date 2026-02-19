「しんどいです笑」佐野勇斗、新曲MV撮影中ショットに「こえでたWWWWWW」の声！ 「景気良すぎる」
M!LKの佐野勇斗さんは2月18日、自身のInstagramを更新。新曲『爆裂愛してる』のミュージックビデオ撮影中のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】新曲MV撮影中ショットに「こえでたWWWWWW」
ファンからは「平成ぽくて最高」「景気良すぎる」「本日も安定に仲良い」「宇宙規模の爆裂な愛」などの声が。ほかにも「2枚目こえでたWWWWWW」「2枚目しんどいです笑」といったコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】新曲MV撮影中ショットに「こえでたWWWWWW」
「平成ぽくて最高」佐野さんは「『爆裂愛してる』ミュージックビデオ公開されました! ぜひチェックしてください」とつづり、5枚の写真を投稿。M!LKのメンバー5人で仲良く集合したショットや、タイトル通り5人が“爆裂”するショットなどを載せています。いずれも貴重な瞬間ばかりです。
ミュージックビデオは公式YouTubeにて公開同曲のミュージックビデオは、M!LKの公式YouTubeチャンネルにて公開しています。佐野さんの投稿を見ると、ミュージックビデオがより楽しめるはずです。また、同曲は『好きすぎて滅！』との両A面シングルとして18日にリリースしています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)