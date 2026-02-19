3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は19日、第2クール3日目を迎えた。WBCを国内独占ライブ配信する動画配信サービス「Netflix」で「2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める俳優の渡辺謙（66）が3日連続で合宿を視察。練習を行う侍達に鋭い視線を向けた。

阪神の宜野座キャンプなどは幾度も訪問したこともあるが。今回は「アンバサダー」としての使命を胸に、侍の合宿へと向かった。「実戦形式っていう意味では昨日のライブBPぐらいですけど。直接選手とお話ができたり、仕事なので、そういう意味ではちゃんとお話を聞けた」と3日間を振り返った。

メイングラウンド、ブルペン、木の花ドームと精力的に動き回り、選手とも会話を交わして、アンバサダーとしての知識を蓄えた。「ピッチコムの、あの、鳴り具合はどうなのかとか。とにかく自分の興味のあることは、もうありとあらゆる所に聞いていこうと思ってるので。そういう意味では、相当楽しい仕事です」と笑顔だった。

大の阪神ファンとして知られるが「阪神のファンをちょっと今は封印して…」と大会期間中は仕事に集中する。