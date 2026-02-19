ドジャースのランドン・ナック投手（28）の婚約者、アニサさんが18日（日本時間19日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬・オリーと大谷翔平投手（31）の愛犬・デコピンの仲良しショットを公開した。

アニサさんは「bestie boys」（親友の男の子たち）と記し、愛犬・オリーとデコピンがカメラに向け愛くるしい表情を見せた写真を公開。デコピンがオリーの顔に鼻を近づける仲睦まじい様子も投稿した。

アニサさんは昨年も愛犬2匹が一緒に遊ぶ写真を投稿しており、これについてナックが「大谷の妻の真美子さんとアニサが23年から友人になった。（開幕シリーズが行われた）韓国で出会い、たくさん話した。そのまま良い友人同士になった」と説明。アニサさんと真美子夫人が親交を深めたことから、愛犬同士も仲良くなったと明かした。

米国ではデコピンの発音が難しいことから「デコイ」と呼ばれることもあるが、「デコピンと呼んでいるよ。それがジャパニーズネーム。真美子さんと話した後、アニサがそう呼んでいるから私もそう呼ぶようになった」と自身たちもデコピンと呼んでいると笑いながら語っている。