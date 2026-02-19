「今日好き」榊原樹里（じゅり）、美脚際立つユニバ満喫コーデ公開「小顔すぎる」「着こなせるのすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が2月17日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際の私服ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」18歳美女「スタイル抜群」ユニバグッズてんこ盛りな全身コーデ
榊原は「久しぶりユニバ」とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたことを報告し、園内での写真を複数枚投稿。「スーパーマリオブラザーズ」に登場する星形アイテム“スーパースター”のショルダーバッグや、「セサミストリート」のキャラクターカチューシャなど遊び心あふれる小物を使い、イエローニットにスラリと伸びる脚が際立つミニ丈ボトムス、ボリューム感のあるブーツを合わせ、カラフルな建物を背景に自然な笑顔の立ち姿を披露している。
また「昨日誘ったのに東京から飛んできてくれる友達愛してる」とつづり、友人と訪れたことを明かしている。
この投稿には「スタイル抜群」「小顔すぎる」「美しい脚に二度見した」「コーデがレベチ」「キュートなのに美しい」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」18歳美女「スタイル抜群」ユニバグッズてんこ盛りな全身コーデ
◆榊原樹里、久々ユニバでの私服ショット披露
榊原は「久しぶりユニバ」とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたことを報告し、園内での写真を複数枚投稿。「スーパーマリオブラザーズ」に登場する星形アイテム“スーパースター”のショルダーバッグや、「セサミストリート」のキャラクターカチューシャなど遊び心あふれる小物を使い、イエローニットにスラリと伸びる脚が際立つミニ丈ボトムス、ボリューム感のあるブーツを合わせ、カラフルな建物を背景に自然な笑顔の立ち姿を披露している。
◆榊原樹里の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「小顔すぎる」「美しい脚に二度見した」「コーデがレベチ」「キュートなのに美しい」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】