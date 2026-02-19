【回数制限なしで3月はずっと割引】200円の“定期券”購入で「松屋」の定番人気メニューが何度でも安くなる

牛丼チェーン「松屋」は、2026年2月24日（火）から、松屋の定期券「MATSUYA PASS」を先行販売する。価格は200円（税込）。

「MATSUYA PASS」を購入すると、2026年3月1日（日）から3月31日（火）の1か月間、定番人気メニューが“回数制限なし”で何度でも割引になる。

【購入方法】

店頭の券売機、松屋公式アプリ「モバイルオーダー」で購入可能

※不明な場合は、従業員へ

【購入価格】

200円（税込）

【購入期間】

2026年2月24日（火）〜店舗の在庫がなくなり次第、販売終了

【利用方法】

店頭の券売機（タブレット）に、QRコードをかざし、商品を選択

【利用期間】

2026年3月1日（日）0時から3月31日（火）23時59分まで

※カード背面の署名、商品受け取り時に従業員へカードを見せることが利用条件

【対象メニュー】

・定番焼肉定食 100 円引き

・牛めし類・カレー類・丼類 70 円引き

※店頭販売価格（税込）からの割引となる

※定番メニュー全種類・全サイズに利用できる

※購入商品数に制限はない

※店舗により販売商品が異なる場合や、期間限定商品など一部対象外がある

※店内飲食・テイクアウトで利用可能。テイクアウトは別途料金が必要

【対象店舗】

一部店舗を除く全国の松屋

※販売の有無については直接店舗に問い合わせ

【注意事項】

・購入した松屋定期券は、本人のみ利用できる。譲渡・賃与は禁止

・松屋定期券は、他の割引券・サービス券・株主優待券・食事サービス券等との併用はできない

・松屋定期券を、現金・ポイント等へ交換することはできない

・盗難・紛失・破損・消滅等について、再発行・保証はしない

・定期券「MATSUYA PASS」の利用は、券売機（タブレット）での利用に限る

・定期券「MATSUYA PASS」は他のクーポン、サービス券、食事券との併用、及び松弁ネット、モバイルオーダー、電話予約弁当、ドライブスルーでは利用できない

・コピーや画像データなど、実物以外での提示は無効となる

・松屋定期券は、一部店舗（高速道路PA店舗等）を除く全国の松屋で利用できる

・店舗休業・一時閉店・営業時間変更などが発生した場合でも、返金・補償などはしない

・松屋定期券の利用条件は、予告なく変更する場合がある