３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を国内独占ライブ配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」でスペシャルサポーターを務める俳優の渡辺謙（６６）が１９日、３日連続で訪れた侍ジャパンの宮崎合宿のキャンプ地で取材に応じ、「ＷＢＣ開幕に向けて、まだメジャーリーガーは来ていないが静かな緊張感みたいなものを感じます。栗山さんは熱い方でムードを盛り上げる感覚だったが（井端監督は）クールで選手を信じて選手を信じて、ゲームプランだったり、選手起用のプランなどを考えているのでは」と語った。

この日はサブグラウンドや、ブルペンからも熱視線。アドバイザーとして参戦しているパドレス・ダルビッシュ有投手とは、しばし談笑し、左肩をポンとたたきながら笑顔で激励した。ブルペンでは、ネット裏から松本や高橋の投球に熱い視線を送っていた。

熱狂的な虎党で、１７日に球場に現れると、居合わせたファンは騒然となった。練習中にはグラウンドで阪神の森下翔太や佐藤輝らと談笑するシーンもあり、森下も「『体が大きくなったね』と言われ、食事とトレーニングの話をした。最後には『けがなく頑張って』と言ってもらえました」と、パワーをもらった様子だった。さらに前日１８日にも球場を訪れ、三塁側ベンチ前から熱視線を送っていた。

開幕が待ち遠しいスターは 「（ＷＢＣは）とにかくスパンが短いし、東京ラウンドは別だが負けたら終わりのゲームが続くので、そのへんの火花の散り方みたいなものが、レギュラーシーズンとは明らかに違う。それはちょっとマウスピースしないと歯がガタガタいいそうなくらい歯ぎしりするかもしれない（笑）」と、白い歯を見せた。