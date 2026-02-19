【セントルイス バニーVer.】 8月 発売予定 価格：38,500円

フリーイングは、フィギュア「セントルイス バニーVer.」を8月に発売する。価格は38,500円。

本商品はゲーム「アズールレーン」よりセントルイスを1/4スケールフィギュア化したもの。ドン・キホーテコラボ用に描き下ろされた特別イラストをモチーフに立体化されている。

両腕を上げて襟を治す仕草にしなやかでグラマラスなプロポーションが表現され、ブルー×ホワイトで塗り分けられたバニー衣装の艶やかな質感やシワの造形も細かく再現されている。両脚の網タイツが生み出す陰影も魅力となっている。

セントルイス バニーVer.

8月 発売予定

価格：38,500円

スケール：1/4

サイズ：全高約450mm

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.