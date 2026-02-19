「アズールレーン」より「セントルイス バニーVer.」が8月に発売ドン・キホーテコラボ描き下ろしイラストを元に1/4スケールフィギュア化
(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
フリーイングは、フィギュア「セントルイス バニーVer.」を8月に発売する。価格は38,500円。
本商品はゲーム「アズールレーン」よりセントルイスを1/4スケールフィギュア化したもの。ドン・キホーテコラボ用に描き下ろされた特別イラストをモチーフに立体化されている。
両腕を上げて襟を治す仕草にしなやかでグラマラスなプロポーションが表現され、ブルー×ホワイトで塗り分けられたバニー衣装の艶やかな質感やシワの造形も細かく再現されている。両脚の網タイツが生み出す陰影も魅力となっている。
スケール：1/4
サイズ：全高約450mm
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.