『ラブパワーキングダム２』元AKB48がモテバトルで涙…
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月18日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）の第２話をABEMA SPECIALチャンネルにて放送する。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/30歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/29歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 （timelesz）、タレントの谷まりあが務める。
第１話の「１stモテVOTE」の順位発表では、元AKB48でモデル兼女優のまりやと“世界で最も美しい顔100人”に選出された経歴を持つタレント・ゆめがまさかの同率最下位に。ファーストインプレッションでは上位に名を連ねていた２人のまさかの順位転落、そして脱落の危機にスタジオも騒然。そして第２話では、男性メンバーによる決選投票の結果発表の瞬間が訪れる。スタジオMC陣、参加者全員が固唾を飲んで見守る中、ついに運命の結果が明らかに。誰も予想していなかったまさかの展開にスタジオは騒然となり、結果を受け止めたまりやが思わず涙ぐむ場面も。第１話から注目を集めてきた２人の運命はどうなってしまうのか……。
「１stモテVOTE」で１位に輝いた暫定キングの飲食店経営者・ユウキと、暫定クイーンのタレント兼レースクイーン・もえが、参加メンバーの中から最大４名まで指名できる“プールパーティー”を開催。「水着に自信のありそうなメンバーを選んだ」と語るユウキの言葉どおり、華やかな水着姿で登場する女性メンバーたち。その姿にYOUも「目のやり場が困る」とコメントし、序盤からスタジオの視線を釘付けに。さらに、プールでは男性メンバーにおんぶされた女性メンバー同士が競い合う“ゼロ距離”の騎馬戦ビーチボール対決も開幕。あまりにも大胆な攻防に霜降り明星・せいやは思わず「おい令和やぞ」とツッコミ。また、ビーチサイドではシャンパンを開け、非日常のひとときを満喫するメンバーたちの姿も。プールとお酒、そして気になる異性との距離を一気に縮めていく参加者たちの様子に、せいやは「人間の最後やん」「全てが叶った人間たち」とコメント……そんな第２話は、２月18日（水）夜10時より放送。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋……。新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けする。
