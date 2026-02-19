３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿第２クール３日目（サンマリン宮崎）の１９日、侍ジャパン前監督で２０２３年ＷＢＣで世界一に導いた日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ＝６４）が訪れた。

栗山氏は、アドバイザーのパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）とガッチリ握手を交わし、あいさつ。他にもコーチ陣や宮城と大勢らとも会話。グラウンドでは井端弘和監督とも交流した。

栗山氏は侍ジャパンに加わったメジャー組の献身的な姿勢にも感謝を述べた。

「これだけメジャーの選手がたくさん出てくれて、例えばムネ（村上宗隆）にしても（岡本）和真にしても…前回、（吉田）正尚くんが１年目に出てくれましたけど。簡単なことではないんだね。自分の人生をかけてメジャーに勝負する１年目というのは重要な中で、彼らがそういう決断をしてくれているわけで」と頭を下げた。

「本当にこれは個人的な思いですけど、長嶋さんがずっと言われてきた野球を次の世代に、伝道師たれ、というね。そういうものをみんなが持って大会に臨んでくれるということに関しては、一野球ファンというのかな…野球人として、ひたすらもうただ彼らに感謝をするしかないんでね。そういう思いをグラウンドで、見せてくれるというふうに信じています」と、未来を担う子供たちに野球の面白さを伝える役割にも、期待を込めた。