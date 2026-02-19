CLIO新作♡韓国ヘリテージ纏う限定コレクション登場

韓国コスメを代表するCLIOから、朝鮮王室の美意識を落とし込んだ特別な新作コレクションが到着。気品と華やかさを感じさせるデザインに、現代のライフスタイルに寄り添う機能性を融合しました。クッションファンデーション、マルチパレット、リップの3アイテムで、日常メイクをワンランク上へと導きます♡

王妃着想のクッション

「クリオキルカバーファンウェアクッション(韓国ヘリテージコレクション)」は、朝鮮王室の王妃と螺鈿鏡台から着想を得た華やかな限定デザイン。

容量15g、価格は3,960円(税込)。2026年2月25日オンライン発売、2026年4月中旬より順次オフライン発売です。

シミ・赤み・クマを均一にカバーし、厚塗り感のないなめらかな仕上がりへ導く高密着処方。

くすみを防ぎ、長時間明るい印象をキープします。毛穴や凹凸を自然にカバーしながら、セミマットな上質肌を演出。

19C ライト

21C ランジェリー

21N リネン

カラーは全3色。19Cライト(ライトピンクベージュ/明るい肌色※オンライン限定発売)、21Cランジェリー(ピンクベージュ/華やかな肌色)、21Nリネン(ナチュラルベージュ/自然な肌色)。

セザンヌのクッションファンデ誕生♡美容液発想で叶える隙なし美肌

婚礼モチーフの万能パレット

01 ブロッサム ステッチ

02 フラワー セダン コーラル

03 ベージュ ワン ステップ

「クリオミューズマスターパレット(韓国ヘリテージコレクション)」は、福温公主の婚礼アイテムからインスパイアされた6色入りパレット。容量7.2g、価格3,080円(税込)。

2026年2月25日オンライン発売、2026年4月中旬より順次オフライン発売。

やさしくなじむブラー質感で、フィルターをかけたようななめらかな仕上がりを演出します。毎日迷わず使える配色で、通勤や旅行にも便利なサイズ感。

カラーは、01ブロッサムステッチ(ライトピンク/ブルべ夏ライト)、02フラワーセダンコーラル(ライトコーラル/イエベ春ライト)、03ベージュワンステップ(コージーベージュ/ニュートラル)の全3種。

王室動物着想のツヤリップ

「クリオクリスタルグラムティント(韓国ヘリテージコレクション)」は、王室の動物モチーフを取り入れたロイヤルグラムカラー。

容量3.2g、価格1,980円(税込)。2026年2月25日オンライン発売、2026年4月中旬より順次オフライン発売。

ハニーツヤのような輝きで、ぷるんとした唇を演出します。

29 クラウド タイガー レッド

30 サニー フォーン コーラル

31 ジェントル ラブバード ベージュ

32 フラッフィー ガーデン ピンク

33 パール バタフライ モーブ

カラーは全5色。

29クラウドタイガーレッド(※オンライン限定発売)、30サニーフォーンコーラル、31ジェントルラブバードベージュ、32フラッフィーガーデンピンク(※オンライン限定発売)、33パールバタフライモーブ。

気品をまとう春メイクへ♡

伝統美とトレンドを融合させたCLIOの新作は、パッケージの美しさだけでなく実力派な仕上がりも魅力。ベースからポイントメイクまでそろえれば、春夏の装いがより洗練された印象に。

日常にほんの少しの特別感を添えて、気品あふれるメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか♪