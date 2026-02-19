プロフィギュアスケーターの本田真凜さんと、「#夢月メイク」で若年層から支持を集めるヘアメイクアップアーティストの夢月さんが、貝印主催「miness®︎（マイネス）」プチまゆ用発売記念メディア発表会に登場しました。

「miness®」は、部位別のカミソリを展開するパーソナルケアブランドです。



本田さんは犲然な眉毛を生かした整え方を大事にしている瓩覆鼻眉毛の手入れについてトーク。イベント後半には夢月さんによる眉毛の整え方のレクチャーを前のめりに聞いていました。









ステージからの退場時には、ミラノ・コルティナオリンピック™︎のフィギュアスケート・ペア競技で金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦瑠来選手、木原龍一選手組について記者からコメントを求められ猖榲に感激で、何度も映像を見返していました。2人の絶対的な信頼関係とか、ジャンプをああいう状況で成功させるところとか、本当にすごい。おめでとうございますと伝えたい瓩函興奮気味に語りました。









日本時間で20日に行われる女子フィギュアスケートのフリースケーティングについては牾擇靴澆砲靴討い董△い弔發困辰箸△了間帯まで起きて観ているので、しっかり応援したい瓩函▲─璽襪鯀っていました。



