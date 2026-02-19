利便性を高める装備が満載

ヤマハは、原付二種スクーター「AXIS Z（アクシス ゼット）」に新色を追加し、2026年3月31日に発売します。

同モデルは、ヤマハのエンジン設計思想「BLUE CORE」に基づいて開発された排気量124ccの空冷4ストロークSOHC2バルブFIエンジンを搭載するシティーコミューターです。

BLUE COREとは、高効率燃焼、高い冷却性、ロス低減という3点に焦点を当てて性能を追求する考え方で、平成32年排出ガス規制に適合したこのエンジンは、パワー感を保ちつつ扱いやすい特性が追求され、51.9km／L（WMTCモード値）という優れた燃費性能と爽快な走りを高いレベルで両立させています。

日常での使い勝手を高める装備も充実しており、ヤマハの125ccクラススクーターでトップクラスとなる容量約37.5Lのシート下トランクは、ジェット型ヘルメットを2個収納できる広さを確保しています。A4サイズのファイルも収まるため、通勤や通学、ショッピングといった様々な場面でその利便性を発揮します。

また、フロント部には薄型のビジネスバッグなどを提げられる折りたたみ式の大型フックや、小物をしまえるフロントポケットも備わっています。

特徴的な軽量ボディは、小柄なユーザーでも扱いやすく、駐輪場での取り回しやスタンド掛けといった日常の操作を容易にします。車重100kgと軽量ながらフレーム剛性もしっかりと確保されており、軽快な操縦性と安定した走行性能を実現しています。

安全性と快適性にも配慮されており、ブレーキには、左ブレーキレバー（後輪ブレーキ）を操作すると前輪にも自動で制動力が配分される前後連動ブレーキ（UBS）を採用し、車体の挙動を穏やかにしてブレーキ操作をサポートします。エンジン始動時には、モーターとジェネレーターの機能を一体化したSMG（スマートモータージェネレーター）により、静かでスムーズな始動が可能です。

また、快適な乗り心地を支える装備として、長さ666mmのゆったりとしたロングシートが採用されています。体格に合わせて自由なポジションが取れるだけでなく、表皮には滑りにくく、直射日光による熱を溜めにくい素材が使われています。

さらに、乗り降りがしやすく足元の自由度が高いフラットなフートボードや、ワンタッチで出し入れできる折りたたみ式のタンデムステップも備え、二人乗りでの快適性も確保されています。

その他にも、シンプルで見やすいメーターパネルや夜間走行の安心感を高める12V 60／55Wのヘッドランプ、給油のしやすさを考えフロント左側に配置された給油口など、日々の利便性を高める機能が搭載されています。

2026年モデルのカラーバリエーションは、新色として「ブルーイッシュホワイトパール1」、「マットダルパープリッシュブルーメタリック2」、「ダークブルーイッシュグレーメタリック8」の3色が加わり、継続色の「ブラックメタリックX」と合わせて全4色のラインナップとなります。

AXIS Zの価格（消費税込）は29万2600円です。